Luke Perry : "talent", "sagesse"... Des anciens de Beverly Hills à Leonardo Dicaprio, l'hommage de ses partenaires à l'écran

Tori Spelling a de son côté confié être en "état de choc et dévastée", dans les colonnes du magazine People. "Il était fier de ses enfants Jack et Sophie", a-t-elle assuré. "Mon cœur est brisé, a de son côté confié Jennie Garth. "C'était une personne vraiment spéciale. Je partage ma profonde tristesse avec sa famille et tous ceux qui l'aimaient. C'est une perte terrible." Une douleur partagée par l'actrice Shannen Doherty : "C'était un homme intelligent, silencieux, humble et complexe, au cœur d'or rempli d'amour, et à l'infinie intégrité. Luke m'a tendu la main au cours de mon combat contre le cancer, et est toujours resté présent" a poursuivi la comédienne".





Mais Luke Perry, ca n'était pas que Beverly Hills. Après des années de vache maigre, l'acteur avait réussi à revenir sur le devant de la scène grâce à la série à succès de Netflix, Riverdale. Et là encore, les hommages de ses partenaires se multiplient depuis lundi soir. "Tu vas tellement me manquer. Je pense à ta famille", a écrit, bouleversée, Molly Ringwald. "Je n'arrive pas à croire qu'il ne nous fera plus de câlins, ne partagera plus sa sagesse et sa gentillesse avec nous tous", a de son côté réagit l'actrice Lili Reinhart, qui tient le rôle principal de Betty Cooper. "Je ne peux juste pas y croire".