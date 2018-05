VIDÉO - "Toutes les mamas", "Sur un prélude de Bach"… Maurane en cinq chansons marquantes

Sorti en 2002, ce duo sort sur l’album "Nue" de Lara Fabian et rencontre rapidement un succès populaire. Nommé dans la catégorie "chanson originale de l’année" lors des 18e Victoires de la musique l’année d’après, il est toutefois battu par le titre "Manhattan-Kaboul" de Renaud et Axelle Red. Bouleversée par l'annonce de la mort de Maurane, Lara Fabian a salué une artiste "plus grande que la musique".