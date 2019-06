Mort de Max Wright, le "papa" de l'extra-terrestre Alf

On l'a également aperçu dans des longs-métrages comme "All That Jazz," "Reds," "L'arnaque 2" "Soul Man," "The Shadow", ainsi qu'au théâtre où il avait débuté sa carrière. Sa participation à la pièce "Ivanov" lui a même valu une nomination aux Tony Awards, en 1998. Côté vie privée, Max Wright s'était marié en 1965 à Linda Ybarrondo, décédée en 2017 d'un cancer du sein. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Ben et Daisy.