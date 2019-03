Mort de Med Hondo, la voix française d'Eddy Murphy et de Rafiki dans "Le Roi Lion"

Il se présentait comme acteur, réalisateur, producteur et cinéaste. Mais c'est sa voix que le public français reconnaissait entre mille. Med Hondo, qui doublait le comédien américain Eddy Murphy depuis des années, s'est éteint samedi 2 mars à l'âge de 82 ans, a indiqué sa famille à l'AFP. "Quand on double, il faut absolument regarder l’acteur dans les yeux pour lui donner la voix qui est la vôtre. C'est un métier d'acteur", expliquait-il avec son timbre si particulier.





"Le doublage vous permet d'être spectateur du film", estimait-il à l'heure où la VO sous-titrée envahit les salles de cinéma. Dans une vidéo tournée en marge du Festival de Toronto à l'automne 2016, il racontait "transpirer parfois pour faire un film" et perdre entre "500 grammes et 1 kg" pour chaque expérience de doublage. Un vrai métier d'acteur, on vous dit.