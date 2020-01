Disparition de Michou : "Il faut que son esprit lui survive", témoigne Anny Duperey

L'homme en bleu de Montmartre a tiré sa révérence. "Michou", le célèbre directeur du cabaret transformiste parisien de Montmartre qui porte son nom, est décédé dimanche à l'âge de 88 ans. Né à Amiens, le jeune Michel était "monté à Paris" à 17 ans, où il sera finalement devenu le "Prince bleu de Montmartre", titre de ses mémoires, en hommage à sa couleur fétiche, du costume aux lunettes, sous un éternel brushing blond platine. Un ouvrage dont Anny Duperey a signé la préface. Pour LCI, l'actrice évoque son amitié avec Michou, un "homme sensible", et "extrêmement généreux."

Racontez-nous le lien qui vous unissait à Michou ?

Michou, c’est une amitié de quarante ans. J’ai toujours aimé l’univers du cabaret. Et du temps où je faisais de la danse, et une comédie musicale avec Bernard Giraudeau, on était venus chez Michou. Avant cela j’allais à l’Alcazar, j’allais à La Grande Eugène… c’est un milieu avec lequel, très curieusement, moi qui jouais Shakespeare, j’étais en familiarité. Chaque fois que je faisais une pièce ou un film, je disais à l’équipe technique ou aux comédiens : 'Qui n’a pas été chez Michou ?'et là, on organisait une soirée et c’était formidable.

Comme toute grande personnalité, il s’était choisi avec le bleu une image de marque : la Callas c’est son chignon, Polnareff ce sont les lunettes blanches… Et puis, c’était un chef d’entreprise incroyable. Il a résisté à toutes les sirènes qui lui disaient : 'Il faut t’agrandir, quitter Montmartre, prendre un plus grand cabaret… ' Il répondait : 'Non, moi je vais chez moi, authentique, dans ma bulle montmartroise à faire quelque chose que j’aime et de qualité'. Son cabaret, c'est d’ailleurs tout public : j’ai moi-même emmené ma petite-fille de huit ans ! Je suis très heureuse d’avoir fait connaitre Michou à ma petite fille de 8 ans. Elle a regardé le spectacle, estomaquée !