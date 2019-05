Mort de Morgane Rolland, candidate à l'élection de Miss Rhône-Alpes 2018 : l'hommage déchirant de son petit ami

"Comment réaliser ce genre de chose, comment admettre que c'est arrivé à toi mon amour, pourquoi toi ? Pourquoi nous ?" C'est un hommage plein d'émotion que Teddy rend ce mercredi à sa compagne disparue, Morgane Rolland, à travers un long message publié sur son compte Instagram. Le 26 avril dernier, la candidate à l'élection de Miss Rhône-Alpes 2018, âgée de 22 ans seulement, avait perdu la vie après avoir été percutée par un tracteur, alors qu'elle circulait à vélo sur une route de campagne à Veauchette (Loire).





"22 ans pour te construire, 1 an et demi pour construire notre vie amoureuse, 1 matinée pour profiter de notre passion, 1 bruit, 3 secondes pour comprendre, 300 secondes pour agir, des mois des années pour admettre, une vie pour s'en remettre...." Le jeune homme s'exprime pour la première fois sur ce drame qui a coûté la vie à sa petite amie, et dont il a été témoin : "En me levant ce 26 au matin je ne pensais pas vivre la pire journée de ma vie, je ne pensais pas que cette matinée de vélo allait virer au drame, je ne suis pas prêt à vivre ça, je ne suis pas armé pour vivre ce cauchemar."