Mort de Pétillon, auteur de "L’Enquête corse" : drôles ou grinçants... ses fans partagent leurs dessins préférés

Il était indissociable de son héros, le détective Jack Palmer. René Pétillon, l’auteur de L’Enquête corse, s’est éteint ce dimanche 30 septembre à l’âge de 72 ans. C’est son éditeur, Dargaud, qui a annoncé la triste nouvelle, précisant qu’il avait été "emporté par une longue maladie". Né à Lesneven, dans le Finistère, de parents boulangers, René Pétillon avait publié ses premiers dessins en 1968 dans les revues "Planète", "Plexus" et "L’Enragé".





Quatre ans plus tard, il publie sa première bande-dessinée dans le magazine "Pilote". C’est en 1974 qu’il donne naissance à Jack Palmer, sorte de Grouchou Marx se prenant pour Humphrey Bogart. Il sera le héros de 19 tomes, dont le plus populaire, "L’Enquête Corse", est paru en 2000. Une BD qui remportera un an plus tard le Prix du meilleur album au festival d’Angoulême, avant d’être adaptée au cinéma en 2004 avec Christian Clavier dans le rôle principal.