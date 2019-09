Marilou Berry dévoile les causes du décès de son père, Philippe Berry

CARNET NOIR - La comédienne Marilou Berry a expliqué dans une story sur Instagram que son père, Philippe Berry, frère du comédien Richard Berry, avait succombé à un arrêt cardiaque ce jeudi 5 septembre.

Marilou Berry est en deuil. La comédienne vient d'annoncer sur son compte Instagram que son père, le sculpteur et artiste Philippe Berry, a été victime d'un arrêt cardiaque à l'âge de 63 ans. "Philippe Berry est décédé jeudi d'un arrêt cardiaque. Son enterrement aura lieu lundi à 11 heures au cimetière de Pantin. Il laisse derrière lui une œuvre extraordinaire. Je vous invite à découvrir son incroyable travail de peinture et de sculpture, à le partager et le faire vivre encore et toujours", a expliqué la comédienne dans une story où on peut découvrir une œuvre de son père.

Ex-mari de Josiane Balasko, avec laquelle il a eu deux enfants, Marilou et Rudy, Philippe Berry était également le frère de Richard Berry. C'est d'ailleurs ce dernier qui a annoncé la disparition de son frère cadet vendredi 6 septembre. "Mon frère est parti, écrit le comédien sous une série de photographies. Avec ses rires et ses douleurs d'enfant. Si jeune. Inacceptable. Un immense artiste", a écrit Richard Berry en légende d'une photo de son frère.