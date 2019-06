Mort de Philippe "Zdar", membre du duo électro Cassius et pionnier de la French Touch

Les deux musiciens s'étaient rencontrés quelques années plus tôt, quand "Zdar", qui travaillait déjà comme ingénieur du son, notamment pour Serge Gainsbourg, avait créé Motorbass, un premier duo avec Etienne de Crécy. Trois autres albums studio de Cassius suivront : "Au rêve" en 2002, "15 Again" qui marqua un virage vers le rock en 2006 avec le single "Toop Toop" et "Ibifornia" en 2016.