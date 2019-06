Mort tragique de Philippe "Zdar" (Cassius) : de Laeticia Hallyday à Pharrell Williams, le monde de la musique multiplie les hommages

Pour annoncer la sortie de ce nouvel album, le compte officiel du duo Cassius a posté un cliché du musicien décédé et a rendu un sobre hommage en adressant soutien et pensées à la famille de ce "génie" : "Le dernier album de CASSIUS 'DREEMS' sort aujourd'hui le 21 Juin, jour où la France célèbre la musique. Mercredi, le musicien et producteur de musique, Philippe 'Zdar' Cerboneschi, membre du groupe Cassius, en duo avec Hubert 'Boombass'Blanc-Francard, est accidentellement décédé à Paris. Ses amis de son et de cœur se joignent à sa famille pour témoigner de leur infinie tristesse. La musique a perdu un génie".