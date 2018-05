Disparition de Pierre Bellemare : qu'on ne l'appelle plus pour participer à des émissions "le déprimait", selon son fils, Pierre Dhostel

"Il y avait une sorte de vide", qui "le déprimait", dit-il. "Et puis, ces derniers temps, il était très affaibli. Il ne s’alimentait plus", continue le fils du journaliste.

A 88 ans et plus d'un demi-siècle passé à raconter des histoires, Pierre Bellemare se faisait plus rare à la télévision. Malgré son absence du petit écran, l'homme qui a importé en France le concept du télé-achat, à qui l'on doit aussi l'apparition du prompteur sur les plateaux TV, "restera dans le cœur des français", assure son fils.