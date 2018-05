"C'était le patron, c'était le taulier" : de Cyril Hanouna à Jean-Pierre Foucault, le monde des médias pleure Pierre Bellemare

Le monde des médias perd une grande voix. Le journaliste Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans ce samedi 26 mai à l'hôpital Foch de Paris, ont appris Le Figaro et Europe 1. Affaibli depuis plusieurs semaines, il avait 88 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, sa voix chaude et envoûtante, sans omettre ses talents de narrateur hors pair, ont marqué les Français dans leur chair. Ce monument de la radio et de la télévision a inspiré de très nombreuses personnalités.





Sur LCI, l'ancien présentateur de La Roue de la fortune Christian Morin a salué "le conteur fabuleux", "un homme généreux qui va nous manquer". Stéphane Bern a rendu hommage à un homme "à la jeunesse d'esprit incroyable". "Il a été un de mes maîtres, c'était un professeur merveilleux", a-t-il ajouté. Partenaire de Pierre Bellemare pendant trois ans dans l'émission Les Pieds dans le plat sur Europe 1, Cyril Hanouna s'est souvenu de son compère, avec beaucoup d'émotions. "On a eu d'énormes fous rires ensemble (...) C'était le patron, c'était le taulier", a rappelé l'animateur de Touche pas à mon poste sur l'antenne de LCI.