Mort de Sean Connery : sa femme révèle qu'il souffrait de démence

Sa disparition a suscité une grande émotion. Le comédien écossais Sean Connery est décédé ce samedi 31 octobre à l'âge de 90 ans, entouré de sa famille, à Nassau, aux Bahamas. Si son fils, Jason Connery, avait révélé à la BBC que son père n'était "pas bien depuis un certain temps", sa femme Micheline Roquebrune a donné plus de détails sur les derniers jours de son mari. "Ce n'était pas une vie pour lui", a expliqué Micheline Roquebrune au Daily Mail.

"Vers la fin, il n'était plus capable de s'exprimer. Au moins, il est mort dans son sommeil et c'était vraiment une mort paisible. J'étais à son chevet tout le temps et il s'est simplement éteint. C'est ce qu'il voulait. Il souffrait de démence et ça l'a énormément affecté. Son dernier souhait de partir sans bruit a été exaucé", a expliqué la portraitiste française, que le légendaire interprète de 007 avait épousé en secondes noces en 1975.

"Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble", a aussi confié Micheline Roquebrune. "Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement et il est parti paisiblement", a-t-elle ajouté. Ses obsèques seront privées, a annoncé sa famille, qui prévoit un service commémoratif une fois passée la pandémie.