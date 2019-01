Mort de Thierry Séchan, le frère du chanteur Renaud

C’est un drame terrible qui frappe la famille Séchan. Thierry, le frère aîné du chanteur Renaud a été retrouvé mort dans la nuit de mardi à mercredi à Paris. "Renaud et David Séchan, ses frères, ainsi que ses trois filles Olivia, Lou et Lila me chargent de vous annoncer avec une grande tristesse que Thierry Séchan est décédé à l'âge de 69 ans à son domicile parisien de mort naturelle", peut-on lire dans un communiqué transmis à l'AFP par l'avocat de Renaud, Me Stéphane Loisy.





Auteur de théâtre et parolier, Thierry Séchan avait écrit des textes de chansons pour Julien Clerc, Daniel Lavoie, Elsa ou encore Romane Serda, l’ancienne compagne de Renaud. Journaliste, il avait écrit des chroniques dans l’hebdomadaire d’extrême droite Minute et collaboré avec la station Radio Courtoisie.