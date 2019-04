Mort du coiffeur "visionnaire" Jean-Louis David à l'âge de 85 ans

Il était une véritable légende de la coiffure à la française. Jean-Louis David est décédé mercredi 3 avril à l’âge de 85 ans, a annoncé le groupe Provalliance, qui possède sa marque. Invité à réagir dans la foulée, le coiffeur Franck Provost a salué la mémoire d’"un homme visionnaire, avant-gardiste, créateur et businessman hors-norme qui a marqué la coiffure". Parmi ses principaux faits d’armes, on retiendra notamment le dégradé, qu’il invente en 1970 ainsi que la "résille", une décoloration légère allant de la racine jusqu'aux pointes.





Il fait ses premières armes à Paris dans les années 50 aux côtés du gratin mondain. C’est là qu’il ouvre son salon en 1961 avant de collaborer avec plusieurs photographes réputés tel que Helmut Newton. Il décide ensuite de révolutionner le métier de coiffeur en sortant des sentiers battus. "Il a imposé des coiffures structurées et naturelles, faciles à refaire, des volumes qu'on ébouriffe et qui se remettent en place. On est passé de la mise en plis-crêpage à la coupe-brushing. C'était précurseur", expliquait en 2011 Franck Provost.