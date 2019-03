Mort du chanteur de Prodigy : comment leur clip ultra-violent "Smack my bitch up" a marqué les années 90

La mort de Keith Flint, le chanteur du groupe britannique "The Prodigy", ravive dans l'esprit de beaucoup de trentenaires-quadragénaires le souvenir de l'un des clips les plus marquants des années 90. À savoir celui de Smack My Bitch Up, morceau tiré de l'album The Fat Of The Land que les quatre prodiges techno-punk de l'Essex avaient conçu comme une provocation agressive, très marquée hip-hop jusque dans son titre affreux (littéralement "cogne ma salope" en français). Cette vidéo avait en effet mis des seringues dans les yeux des aficionados du "Boulevard des clips" sur M6, qui devaient attendre une heure du matin pour assister à ce spectacle d'ultra-violence, accompagné en guise d'avertissement d'une signalétique "interdit aux moins de 16 ans". "Vous allez voir ce que vous allez voir", semblait nous dire le groupe. A raison.





Que découvrait-on dans ce clip qui a brûlé les rétines lors de sa première diffusion le 17 novembre 1997, se faisant aussitôt bannir par la quasi-totalité des médias à travers le monde (mais désormais disponible en libre accès sur Internet) ? Une errance nocturne filmée en caméra subjective, dans laquelle le spectateur voit à travers les yeux d'une personne dont on ne montre pas le visage. Tout ce que l'on n'avait pas le droit de montrer dans un clip y passe : des scènes de conduite en état d'ivresse, de prise de cocaïne, de violence, de vandalisme, de nudité et de sexe. Par la suite, l'individu ramène une strip-teaseuse (le top-model Teresa May - à ne pas confondre avec Theresa) et a un rapport sexuel avec elle au rythme de ce refrain infernal scandé en puissance : Smack-My-Bitch-Up; Smack-My-Bitch-Up... tout cela avant un coup de théâtre final du plus bel effet, le protagoniste se regardant dans un miroir révélant qu'il est une femme.