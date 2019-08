Mort du chanteur ivoirien DJ Arafat, star du coupé-décalé, à l'âge de 33 ans

L'artiste ivoirien Ange Didier Huon - alias DJ Arafat - est mort à l'âge de 33 ans à la suite de ses blessures dans une clinique d'Abidjan, selon plusieurs sources officielles ivoiriennes dont la radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI). Un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit de dimanche 11 août à lundi 12 août est à l'origine de la tragédie.





Selon des messages et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, la figure emblématique du mouvement coupé-décalé pilotait une moto lorsqu'il a percuté une voiture dans la nuit. Le ministre ivoirien de la Culture Maurice Kouakou Bandaman "présente ses condoléances à la famille et aux mélomanes", et des dispositions seront prises pour "un hommage à l'artiste", selon un communiqué diffusé par la RTI.