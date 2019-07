Mort de Johnny Clegg : l'émouvant hommage de son fils Jesse

Le "Zoulou blanc" n'est plus. Le musicien Johnny Clegg est décédé ce mardi des suites d'un cancer de pancréas à l'âge de 66 ans. "Johnny est décédé paisiblement aujourd'hui, entouré de sa famille à Johannesburg (...), après une bataille de quatre ans et demi contre le cancer", a annoncé son manager, Rodd Quinn, à la chaîne de télévision publique locale SABC.





Interprète du célèbre tube "Asimbonanga" ("Nous ne l'avons pas vu", en langue zoulou), chanson dédiée à Nelson Mandela, à l'époque emprisonnée sur l'île de Robben Island, Johnny Clegg était connu pour son engagement dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. En puisant dans la culture zoulou son inspiration pour concevoir une musique révolutionnaire où les rythmes africains endiablés cohabitent avec guitare, clavier électrique et accordéon, il a connu de nombreux succès et vendu plus de cinq millions d'albums dans le monde. Son album "Scatterlings of Africa", en 1982, l'avait propulsé en tête des hit-parades au Royaume-Uni et en France. Le chanteur et danseur, qui s'est "battu jusqu'au bout" contre la maladie selon son manager, avait récemment fait une tournée mondiale d'adieu.





Ce mercredi, son fils Jesse, également chanteur et musicien - ils'apprête à sortir son quatrième album - lui a rendu hommage dans un message posté sur Instagram : "Tu vas profondément me manquer, je lutte pour imaginer un monde sans toi. Mais je suis réconforté de savoir que ta sagesse et ta compassion continueront de vivre en chacun de nous", y dit-il, remerciant son père de l'avoir "inspiré à la fois en tant que musicien et en tant qu'homme".