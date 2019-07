Mort du chanteur sud-africain Johnny Clegg : la disparition d'un "combattant de la liberté"

Puisé dans la culture zoulou son inspiration pour concevoir une musique révolutionnaire où les rythmes africains endiablés cohabitent avec guitare, clavier électrique et accordéon, il a connu de nombreux succès et vendu plus de cinq millions d'albums dans le monde. Son album "Scatterlings of Africa" en 1982 l'avait propulsé en tête des hit-parades au Royaume-Uni et en France.





Le chanteur et danseur, qui s'est "battu jusqu'au bout" contre la maladie selon son manager, avait récemment fait une tournée mondiale d'adieu. Ce mercredi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la mémoire d'un compatriote exceptionnel et une icône de la cohésion sociale et de l'antiracisme". "Nous sommes bénis d'avoir pu le connaître, nous continuerons à chanter Asimbonanga et nous continuerons à oeuvrer pour le pays de ses rêves", a de son côté écrit la Fondation Mandela sur Twitter à l'adresse de celui qu'elle qualifie de "combattant de la liberté".