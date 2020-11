Mort du comédien Michel Robin des suites du Covid-19

Il incarnait bien souvent des seconds rôles attachants, aussi bien sur les planches qu'au cinéma. Michel Robin, ancien sociétaire de la Comédie-Française, est décédé à l'âge de 90 ans des suites du Covid-19, a annoncé ce jeudi "la Maison de Molière" dans un communiqué. "Cette époque nous éprouve cruellement et nous la haïrons de nous priver soudainement des plus fragiles et des meilleurs d’entre nous", a aussitôt réagi Eric Ruf, le patron de la Comédie-Française, rappelant la "tendresse" et "l'humour dévastateur" du comédien décédé mercredi.

Michel Robin a marqué les esprits en jouant notamment dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Un long dimanche de fiançailles, aux côtés d'Audrey Tautou. "Je ne comprends pas pourquoi on me distribue toujours à contre-emploi dans ces rôles de vieux larbins alors que je suis fait pour jouer le Cid !", plaisantait-il en 2003 dans les colonnes du Monde.