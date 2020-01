Dwayne Johnson en deuil : son père Rocky est décédé

Triste nouvelle pour Dwayne Johnson. Le comédien américain a perdu son père, Rocky Johnson, décédé ce mercredi 15 janvier. Les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées. C'est la WWE, la World Wrestling Entertainment (la plus grande entreprise de catch au monde) qui a annoncé la nouvelle sur son site Internet. "La WWE est attristée d'apprendre que Rocky "Soul Man" Johnson, un membre de WWE Hall of Famer, ancien champion du monde par équipe et père de Dwayne "The Rock" Johnson, est décédé à l'âge de 75 ans". Quant à Dwayne Johnson, il n'a pas encore publiquement réagi.

Il prend sa retraite en 1991 et décide de former son fils, Dwayne, à la lutte. Très proche de son père, Dwayne Johnson s'est inspiré de lui pour son premier rôle. C'était dans la série " That '70s Show", emmenée par Mila Kunis et Ashton Kutcher, en 1999. Il jouait alors le rôle de son père et expliquait que son fils allait devenir "l’homme le plus électrisant du sport et du divertissement". Une réplique visionnaire...