Le rappeur parisien Népal meurt à l'âge de 24 ans

"Son œuvre continuera à délivrer son message et à le faire exister dans nos cœurs et dans nos vies. Afin de respecter sa volonté et sa vision artistique, nous sortirons aux dates prévues par lui ses clips, morceaux inédits et son 1er album "Adios Bahamas" qu'il venait de finaliser et prévoyait de sortir le 10 janvier 2020", annonce sa famille qui remercie "tous ceux qui l'ont compris, soutenu et qui font perdurer son art et sa mémoire".

"A tout jamais dans mon coeur mon frère... J'ai pas les mots", a publié le rappeur Georgio dans une story Instagram tandis que Roméo Elvis, le frère de la chanteuse Angèle, lui a souhaité un "Bon voyage".