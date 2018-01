Mort de France Gall : Claude François, Julien Clerc, Michel Berger… retour sur ses grandes histoires d’amour

En 1969, France Gall craque pour un certain Julien Clerc, qui interprète le rôle principal de la comédie musicale "Hair" à Paris. Le romance est révélée en une du magazine Salut les copains. Mais bien vite, le beau gosse évite d’apparaître avec sa compagne, afin de ne pas s’aliéner son public féminin. A tel point que la chanteuse doit porter une perruque lorsqu’elle vient le voir en concert. Musicalement, sa carrière patine. Le couple se sépare en 1974, inspirant un an plus tard la chanson de Julien Clerc, "Souffrir par toi n’est pas souffrir".