Jean-Claude Brisseau, réalisateur de "Noce Blanche" et personnalité controversée du cinéma français, est décédé

Le cinéaste Jean-Claude Brisseau, auteur d'une douzaine de films dont "De bruit et de fureur" (1988), "Noce blanche" (1989) et "L'Ange noir" (1994), est décédé samedi 11 mai à Paris à l'âge de 74 ans, a appris l'AFP dans son entourage. Le réalisateur et scénariste s'est éteint dans un hôpital des suites d'une longue maladie.





Personnalité controversée du cinéma français,il avait été condamné en 2005 pour harcèlement sexuel sur deux actrices lors d'auditions pour son film "Choses secrètes". Il avait aussi été dernièrement rattrapé par le mouvement #Metoo, la Cinémathèque française annulant fin 2017 la rétrospective qu'elle devait lui consacrer.