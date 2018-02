Testament de Johnny Hallyday : qui compose le clan de Laeticia

Quelques années plus tard, c’est une autre Boudou, Elyette, la mère d’André Boudou et donc la grand-mère de Laeticia, que la France découvre. Elle accompagne le couple Hallyday partout et poste sur son compte Instagram des clichés de famille où on l'a voit en compagnie de Jade et Joy, ou encore de Johnny "le meilleur des petits fils". Depuis 2012, celle que l’on surnomme "Mamie Rock" est la représentante légale des trois sociétés chargées de la gestion des droits de Johnny Hallyday (Artistes et Promotion, Pimiento Music et Mamour). C'est également elle qui, à 82 ans et qui s'occupait un temps d'une pizzeria située sur le port du Cap d'Agde, se trouve à la tête de la société civile et immobilière à qui appartenait notamment de la villa de Marnes-La-Coquette dans laquelle le chanteur a fini ses jours.