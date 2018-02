Il était Freddy le boucher dans "House of cards" : Hollywood pleure le décès de Reg E. Cathey

Netflix, le producteur et diffuseur de la série, lui a d'ailleurs rendu hommage : "Nous avons le coeur brisé par le décès de Reg E. Cathey, un collègue et un ami. Reg était l’homme le plus gentil, l’acteur le plus généreux et un véritable gentleman. Nous adressons toute notre sympathie à sa famille", peut-on lire dans le communiqué de la plate-forme.





Le décès du comédien, qui avait aussi joué dans les séries Oz, New York, police judiciaire, New York, unité spéciale et Grimm et dans des films comme Les 4 Fantastiques ou S.W.A.T, a bouleversé de nombreuses personnalités à Hollywood, à l'image de l'acteur Samuel L. Jackson. Ce dernier s’est dit "brisé" par la perte du "brillant acteur, humoriste et ami" Reg E. Cathey. Irremplaçable", ajoute la star sur Twitter.