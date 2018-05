Mouvement "Time's up" aux Etats-Unis : le chanteur R. Kelly dans le viseur

Le chanteur R. Kelly est dans la tourmente. Une tourmente qui vient et qui repart, suivant les années. Mais cette fois, les choses pourraient être différentes. L'organisation "Women of Color", membre du mouvement Time's Up, demande que des enquêtes appropriées soient diligentées suite aux différentes accusations qui entourent le chanteur de "I believe I can Fly", au sujet d'abus sexuels sur des femmes, parfois mineures, depuis des années.





L'organisation demande des enquêtes, suite à la condamnation de Bill Cosby, survenue la semaine dernière. L'ancienne gloire de la télévision a été condamnée pour agression sexuelle, et l'organisation y a vu le début d'actions qui sont destinées à aider les femmes noires ayant été abusées.