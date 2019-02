Multiplication des actes antisémites : le coup de gueule d'Elie Semoun contre "ceux qui les regardent sans rien faire"

A cela l’humoriste de 55 ans ajoute une légende, dans laquelle il constate que "l’inculture, la bêtise, les clichés, la lâcheté, l’ignorance sont en train de foutre le monde et la nature par terre. "Ça donne Trump, le Brexit, l’antisémitisme etc .etc. etc. etc. par exemple", conclut-il.