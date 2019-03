Musique bannie, épisode des Simpson supprimé, statue retirée... Jusqu’où ira le boycott de Michael Jackson ?

Vous n’entendrez plus non plus la voix de Michael Jackson du côté des Simpson. Les créateurs de la série ont choisi de supprimer de toutes les plateformes de streaming le premier épisode de la saison 3 dans lequel Michael Jackson doublait un personnage. "C’était clairement le seul choix à faire (...). Je suis contre les autodafés mais c'est notre livre et nous avons le droit d'enlever un chapitre", a indiqué le producteur exécutif James L. Brooks au Wall Street Journal, cité par Variety. "Les gars avec qui je travaille – avec qui j’ai passé ma vie à me disputer sur des blagues – n’avaient qu’un avis sur la question", a-t-il ajouté à propos de Matt Groening et Al Jean.