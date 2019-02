Musique en ligne : ces Français superstars à l'étranger !

Ces rois du streaming ont été écoutés des milliards de fois en Corée, en Chine, aux Pays-Bas ou au Mexique. À l'export, ils sont 37 artistes tricolores recensés cette année. Rap, électro, les tubes circulent sans filtre sur les plateformes du monde entier jusqu'à résonner dans les oreilles les plus réceptives. David Guetta n'est donc plus seul. En 2017, la "French Touch" a généré 283 millions d'euros, soit 100 millions de plus qu'il y a sept ans.



