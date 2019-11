Hospitalisé en urgence, Henri Dès contraint d’annuler sa tournée parisienne

Pour la petite histoire, jusqu'en 1977, Henri Dès chantait des titres pour adultes. Remarqué par Adamo qui l'encourage à persévérer, il débarque à Paris et chante aux terrasses des cafés. En 1970, c'est la consécration. Il est choisi pour représenter la Suisse au concours de l'Eurovision en 1970. Il termine 4e ex æquo avec Guy Bonnet et un certain Julio Iglesias...