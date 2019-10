Non, Ed Sheeran et le prince Harry ne lancent pas un mouvement de défense des roux

POUR LA BONNE CAUSE - Le chanteur et le duc de Sussex ont utilisé leurs plus beaux talents d'acteur pour lever le voile sur leur prochain projet commun dans une drôle de vidéo postée sur Instagram jeudi 10 octobre.

Ils avaient teasé leur rencontre la veille. Dans un court clip diffusé sur Instagram, Ed Sheeran sonnait à la porte du prince Harry qui l'invitait à entrer chez lui. Mais sans rien dire de plus. Jeudi 10 octobre, le compte Instagram Sussex Royal a publié la suite de cet échange et dévoilé les raisons de l'association des deux hommes. On retrouve le chanteur chez le barbier raconter qu'il est "très excité d'aller filmer" une vidéo avec le duc de Sussex, "qu'il admire depuis longtemps". Installés autour d'une table, les deux Britanniques débutent leur discussion par des félicitations réciproques, trop heureux de se retrouver pour défendre un projet commun. "C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup", assure l'interprète de "Shape of You". Harry estime lui que c'est "un sujet dont on ne parle pas suffisamment mais qui fait souffrir beaucoup de personnes dans le monde".

Ed Sheeran explique avoir essayé d'écrire des chansons sur cette thématique "pour atteindre plus de personnes". "Les gens commencent à comprendre ce qu'est notre vie. Vous savez ? Les blagues, les remarques déplacées... Je crois qu'il est temps de taper du poing sur la table et dire qu'on n'acceptera plus ça. Nous sommes roux et nous allons nous battre !", lâche-t-il devant un Harry faussement médusé. "Euh ok, c'est embarrassant. Il y a peut-être eu un malentendu, on est là pour parler de la journée mondial de la santé mentale", poursuit le prince face à un chanteur un peu honteux.

Objectif ? Inviter les gens à prendre soin d'eux, de leurs proches et de leur santé mentale

Les mauvaises langues diront qu'ils ont été coachés par l'ancienne actrice Meghan Markle. Les autres s'attarderont sur les retombées mondiales qu'aura cette vidéo, peu importe les talents d'acteurs de ses deux protagonistes. Objectif ? Inviter les gens à prendre soin d'eux, de leurs proches et de leur santé mentale. Une cause que les princes Harry et William défendent depuis de nombreuses années. Le duc de Sussex a lui-même révélé avoir suivi une thérapie après la mort de sa mère Diana.

Le prince Harry, également narrateur d'un spot avec le prince William, Kate et Meghan

"Il n'y a pas besoin de souffrir en silence. Partagez vos sentiments, demandez aux autres comment ils vont et écoutez la réponse. Soyez prêts à demander de l'aide quand vous en avez besoin et sachez qu'on est tous dans le même bateau", peut-on lire sur Instagram en légende de la vidéo du prince Harry et de Ed Sheeran. C'est la deuxième à laquelle participe le père d'Archie en quelques jours. Lundi, il était l'un des narrateurs, aux côtés de son épouse Meghan, de son frère et de sa belle-soeur Kate, d'un mini film écrit par le scénariste Richard Curtis ("Love Actually", "Coup de foudre à Notting Hill") et diffusé à la télévision britannique.

Il s'agissait pour les Fab Four, comme on les surnomme, de promouvoir une nouvelle initiative invitant encore une fois le public à prendre soin de sa santé mentale. Signe que malgré la séparation de leur fondation en deux entités différentes, les deux couples savent se retrouver pour défendre les causes qui leur tiennent à cœur.

Delphine DE FREITAS