Nabilla bientôt maman : la star de téléréalité est enceinte de son compagnon Thomas

"Depuis octobre, nous calculions tout !", raconte pour sa part Thomas. "Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c’est enfin arrivé, nous étions comme des fous."





Nabilla et Thomas ont-il déjà réfléchi à la manière dont ils aborderont "l’affaire" avec leur enfant ? "Nous utiliserons ce drame pour lui prouver qu’il a des parents forts, qui ont fait face à toutes les épreuves", explique la jeune femme. "Et quand tout lui semblera insurmontable, nous lui dirons : 'Si on a réussi, tu peux réussir aussi'."