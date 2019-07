Nabilla dévoile la date de son terme… et le sexe du bébé

It's a boy ! Nabilla et Thomas Vergara attendent un petit garçon. Alors que les spéculations allaient bon train, l'ex-star de téléréalité a décidé de révéler le sexe de son premier enfant au magazine "Paris Match" dont elle fait la couverture cette semaine. "C'est un petit garçon", annonce fièrement Nabilla en Une de l'hebdomadaire qui sera dans les kiosques jeudi 11 juillet. Après une période chaotique, elle a enfin trouvé la sérénité auprès de son compagnon, Thomas. "On savait qu'on ne pouvait plus vivre l'un sans l'autre. Et on voulait tout partager avec une petite personne qui nous ressemble" explique la jeune femme de 27 ans qui se dit fière de ses "kilos d'amour".





Le couple qui vit à Londres depuis 3 ans a décidé de déménager pour Dubaï, où devrait naître le petit garçon. "Nous sommes comblés de bonheur nous n’avons pas les mots pour exprimer notre joie. (…) Hâte que vous puissiez lire l’interview qui se trouve à l’intérieur en toute sincérité et découvrir les autres images", a expliqué Nabilla sur son compte Instagram en légende de la couverture de "Paris Match" où elle pose dans une longue robe noire transparente.