Lisa Nabilla ou Mona Billa ? L’icône de la téléréalité devient la Joconde le temps d’une expo

Nabilla muse de l’art numérique ? Dans une expo à découvrir à Paris du 8 au 10 juin prochain, l’artiste suisse Andy Picci détourne des œuvres classiques pour y intégrer l’image de la star française de téléréalité. "La Joconde" de Léonard de Vinci devient ainsi "Mona Billa", une œuvre qu’on peut d’ores et déjà découvrir sur sa page Instagram.





"J'ai vu ce très beau documentaire sur les cagoles", a expliqué l’intéressé à Konbini. "Je me suis dit qu'elle était magnifique, et qu'elle avait tout compris à notre époque." L'artiste fait référence à "Cagole Forever", l'excellent docu de Sébastien Haddouk, diffusé l’an dernier sur Canal+ et dans lequel Nabilla faisait une apparition fracassante.