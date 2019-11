Nadine Trintignant défend Roman Polanski : "On devrait le remercier d'avoir fait ce film"

Elle persiste et signe. Alors que Roman Polanski doit faire face à de nouvelles accusations de viol, Nadine Trintignant a une nouvelle fois défendu le réalisateur. Invitée sur LCI, la réalisatrice, très engagée contre les violences faites aux femmes (sa fille Marie est morte sous les coups portés par son compagnon Bertrand Cantat) a pris la défense du réalisateur franco-polonais âgé de 86 ans. Ce dernier - déjà sous le coup de poursuites judiciaires aux Etats-Unis depuis 1977, mais aussi mis en cause par de nombreuses femmes - est désormais accusée par Valentine Monnier, une photographe Française, de l'avoir rouée de coups puis violée en 1975 dans son chalet en Suisse. Un accusation révélée vendredi dernier et que le cinéaste a réfuté avec "la plus grande fermeté". Dans sa tribune publiée dans Le Parisien, Valentine Monnier dénonce aussi l'attitude d'un "inconditionnel cénacle d'intellectuels et d'artistes persistant à (...) soutenir" Roman Polanski malgré "de nombreuses autres accusations de viol" et malgré #MeToo.

"C'est injuste ce qu'il se passe pour Roman Polanski. (…) Elle a mis 44 ans avant de déposer plainte. En 44 ans il y a eu malheureusement des milliers de viols [...] et on n'en entend plus parler, heureusement", a lancé Nadine Trintignant. "Pourquoi on parle encore 44 ans après de Roman Polanski ? Parce que c'est quelqu'un de connu, un immense metteur en scène, juif en plus, ce qui doit en gêner certains. (...)Le poursuivre alors qu'on fiche la paix aux autres violeurs, c'est d'une bassesse terrible, d'un manque de noblesse. Je trouve ça dommage pour la France. [..] C'est honteux. A un moment où en Europe il y a sournoisement un mouvement antisémite qui renaît, de faire la guerre à Polanski. Au lieu de lui faire la guerre, on devrait le remercier d'avoir fait ce film", poursuit la réalisatrice.