Naomi Campbell raconte s'être vu refuser l'entrée d'un hôtel du sud de la France "en raison de la couleur de sa peau"

"Le type à l'entrée prétextait que le lieu était complet. Mais il laissait passer d'autres personnes. C'est pour ce genre de moments révoltants que je continuerai à m'exprimer et à me faire entendre", conclut-elle.





Première mannequin noire à avoir fait la couverture du magazine Vogue en France, Naomi Campbell a dû "se battre pour avoir le même salaire que ses collègues (blanches) pour le même travail" dans les années 1990, disait-elle au British Vogue en avril dernier. Elle racontait alors, déjà, avoir été la victime du racisme d'un "certain pays" qui ne souhaitait pas utiliser sa photo à cause de la couleur de sa peau. "Maintenant, j'aimerais savoir que les mannequins de couleur ont les mêmes opportunités et défraiements dans les publicités", insistait-elle. Un combat qu'elle n'est donc pas près d'arrêter.