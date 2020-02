"Ne fuyez pas au Canada !" : Madonna propose à Harry et Meghan de sous-louer son appartement à New York

Ils respirent l'air frais de Vancouver Island depuis plus de 15 jours. Mais pour Madonna, Meghan et Harry mériteraient de s'installer de l'autre côté de la frontière depuis leur départ de la famille royale britannique. "Ne fuyez pas au Canada ! C'est si ennuyeux là-bas", lâche-t-elle face au miroir alors qu'elle se prépare pour l'un de ses shows londoniens de sa tournée "Madame X".

Une touche d'humour qui n'est pas passée auprès des fans canadiens de la Madone, déterminés à défendre leur terre. "Pardon, le Canada est ennuyeux ? Qu'as-tu fait ces dix dernières années?", s'interroge ainsi un internaute. "Oh Madge, peut-être que tu as juste besoin de passer plus de temps dans ce superbe pays. Pendant que tu chantes sur le contrôle des armes à feu, nous vivons avec tout en ayant accès à un système de soins gratuit", écrit une autre. Là où Madonna n'a pas tout à fait tort, c'est que le Canada ne pourrait être qu'un point de passage pour le duc, la duchesse de Sussex et leur fils Archie.

Selon E! News, Harry et Meghan auraient déjà choisi de poser leurs valises en Californie dans les prochains mois. "Ils ont commencé à regarder des maisons en ligne et font passer des entretiens pour les équipes de sécurité. Ils sont en train de prendre les choses en main et de voir si c'est possible sur le plan logistique", explique une source proche. Débarrassé de la pression qui incombait à leur statut d'altesses royales, le couple aurait opté pour Los Angeles, où réside Doria Ragland, la mère de l'ancienne actrice. À moins que la star de "Suits" n'envisage sérieusement de reprendre sa carrière à Hollywood là où elle l'avait arrêté avant ses fiançailles avec le petit-fils de la reine Elizabeth II. Le magazine US Weekly rapportait la semaine dernière que la jeune femme de 38 ans était d'ailleurs "en recherche active d'un manager" pour ses futurs projets. La suite au prochain épisode donc...