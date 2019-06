"Don't fuck with my freedom" : Miley Cyrus s'emporte après avoir été embrassée de force par un homme

Les admirateurs de Miley Cyrus refusent de le qualifier de fan. Lui qui a pris la liberté de s'approcher d'un peu trop près de la chanteuse, qui n'avait rien demandé. Et n'a surtout rien vu venir. Au milieu de la foule rassemblée devant l'hôtel de la jeune femme à Barcelone samedi 1er juin, un homme l'a attrapée par le cou avant de l'embrasser de force sur la joue. On la voit se défaire de la situation d'un coup d'épaule et poursuivre sa route jusqu'à sa voiture. Son mari Liam Hemsworth, lui, marchait devant et n'a rien vu.





L'histoire aurait pu s'arrêter là si la scène n'avait pas été filmée par la centaine de smartphones présents et partagée sur les réseaux sociaux, où elle a donné lieu à diverses interprétations. Aux Etats-Unis, des journaux télévisés et des talk-shows ont même rebondi sur les attaques dont a été victime la chanteuse en ligne.