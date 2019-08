Neymar joue dans la saison 3 de "La Casa de Papel" (mais son surnom n'est pas "Barcelone")

Ni le PSG ni le Barça. Neymar annonce rejoindre "La Casa de Papel". Mardi soir, le Brésilien a partagé une vidéo où il apparaît vêtu de l'uniforme rouge et du masque de Dali, objets emblématiques de la série espagnole produite par Netflix. "J'ai pu réaliser mon rêve et faire partie de ma série préférée. Et maintenant je peux partager João avec vous tous ! Merci @lacasadepapel !", s'est réjoui "Ney" dans un message retweeté plus de 8000 fois et liké par 58.000 personnes mardi soir. "Bienvenue dans la bande #LCDP3", a répondu en portugais le compte officiel de la série non-anglophone de tous les records.





S'il confie donc avoir joué un rôle dans la série à succès, dont la saison 3 est diffusée sur la plateforme de streaming depuis le 19 juillet dernier, l'attaquant auriverde a ironisé aussi sur sa situation actuelle. Tandis que le Barça négocie avec le PSG son éventuel retour au Camp Nou, il s'en est amusé avec, pour preuve, le hashtag #nuevofichaje (nouvelle signature, ndlr).