"On vend du rêve aux losers" : le fiasco du Fyre Festival raconté de l'intérieur dans un documentaire fascinant

Il purge actuellement une peine de six ans de prison pour fraude à la banque, fraude informatique et mensonge aux enquêteurs. "On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Il est doué pour une chose : prendre leur argent aux consommateurs. Et qu'est-ce que ce pays valorise plus que ça ? Je ne sais pas", commente un financier interrogé dans le documentaire. McFarland est finalement l'incarnation d'une société qui ne prend que le pire des réseaux sociaux et cherche à être vu pour exister. Il est parvenu à convaincre les mannequins Kendall Jenner, Bella Hadid et Emily Ratajkowski de l'aider à vendre un projet qui n'avait pas de fondements. Aucune d'elles ne prend la parole dans le film pour raconter leur expérience. Et c'est bien dommage.