Nicki Minaj s'est mariée : 3 choses à savoir sur son nouveau mari, Kenneth Petty

CONGRATULATIONS - Nicki Minaj a annoncé ce lundi son mariage surprise via un post Instagram video adressé à ses 3,6 million d’abonnés. Les trois informations essentielles à savoir sur son nouveau mari? le sulfureux Kenneth Petty.

Appelez-la Madame Petty. La rappeuse Nicki Minaj a dévoilé une bonne nouvelle ce lundi avec un post Instagram original, elle est une femme mariée ! Dans la vidéo publiée sur son compte officiel, l’artiste New-yorkaise montre des tasses personnalisées avec l’inscription "Mrs" pour Madame et "Mr." pour Monsieur. On peut y voir aussi des casquettes avec l’indication "La Mariée" et "Le Marié".

L’interprète d’ "Anaconda" a commenté sa publication en mettant avec fierté son nouvel état civil, Onika Tanya Maraj-Petty, et la date exacte de son mariage, le 21 octobre 2019. Après quelques mois de fiançailles, l’autoproclamée "Reine du hip-hop" a épousé son amour de jeunesse Kenneth Petty. Mais qui est le nouveau marié souvent décrié par les millions de fans de Barbie Minaj ? On vous révèle les 3 choses à connaître sur l’époux de la star du rap US.