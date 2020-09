"Nos adieux, c'est notre vie": le plaidoyer de Nicolas Bedos pour l'euthanasie

C'est un sujet très sensible. Nicolas Bedos a publié sur son compte Instagram un texte en faveur de l'euthanasie. Plus de trois mois après le décès de son père Guy Bedos, le réalisateur de La Belle époque a pris la plume pour exprimer son point de vue. "On en fait tant pour notre arrivée sur Terre... et si peu pour notre sortie. Tous ces biberons, ces psys, ces blogs, ces nounous, pour se barrer démunis, impuissants, souffreteux et meurtris, comme des merdes", écrit-il. "Nos derniers souvenirs sont précieux comme la vie qu'ils contiennent. La dernière page engage la qualité et le sens du livre".

Comme il l'explique, ce message n'est qu'un préambule à un plus long texte dans lequel il précisera les raisons de cette position. "Je ne suis pas du genre à jouer les artistes engagés", prévient Nicolas Bedos qui dénonce le flou autour de la loi Leonetti qui plonge les soignants dans des "dilemmes éthiques". "Quant à la prise en charge des patients en fin de vie, nos courageux soignants méritent une formation psychologique afin que ceux qui s'en vont emportent avec eux des souvenirs de douceur, de respect et rien d'autre", estime-t-il avant de conclure : "Nos adieux, c'est notre vie".