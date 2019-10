Ninho, la nouvelle star des ados

JT 13H - A 23 ans, Ninho est l'une des stars du rap français. Ses paroles de chansons séduisent de plus en plus les jeunes générations.

Ninho s'est imposé comme la tête d'affiche du rap français. Âgé de 23 ans, il emploie des mots justes et sincères dans ses paroles de chansons. Ce qui lui a permis de conquérir les jeunes. Son dernier album a même été certifié triple disque de platine. Et à chacune de ses apparitions publiques, les mêmes scènes d'euphorie sont constatées.



