On a retrouvé les jumelles qui jouaient la fille de Ross et Rachel dans "Friends"

Les fans de la série "Friends" se rappellent forcément de leur adorable petite bouille. Durant les deux dernières saisons, de 2003 à 2004, les jumelles Noelle et Cali Sheldon ont prêté leurs traits à Emma, la fille de Ross et Rachel, les personnages mythiques interprétés par David Schwimmer et Jennifer Aniston.





Aujourd’hui âgée de 16 ans, les fillettes ont bien grandi. Et elles continuent de jouer la comédie. Après une poignée de rôles obscurs, elles figurent au générique de "Us", le nouveau film d’horreur très attendu du réalisateur Jordan Peele, auquel on doit l’excellent "Get Out", lauréat de l’Oscar 2018 du meilleur scénario original.