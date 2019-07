Non, Britney Spears n'a pas annoncé ses fiançailles lors de son premier tapis rouge avec son petit ami

Les plus belles toilettes étaient de sortie car l'événement était de taille. Britney Spears a foulé ce lundi 22 juillet son premier tapis rouge avec Sam Asghari, le champion de fitness qui partage sa vie depuis 2016, lors de l'avant-première hollywoodienne du prochain film de Quentin Tarantino "One Upon a Time in Hollywood". Une sortie des plus officielles que le couple a évidemment documentée sur Instagram, lieu où tous deux affichent régulièrement leur romance.





"Notre première avant-première", a simplement commenté la chanteuse de 37 ans, tandis que son compagnon de 25 ans a partagé une vidéo de ce nouveau moment passé avec sa "lionne". Sourire crispé pour l'une, regard ténébreux pour l'autre et même bisou échangé devant les caméras, le couple a profité de sa soirée sous le regard des photographes.