Non, Britney Spears n'exposera pas ses toiles dans une galerie française

L'information a fait bondir les fans de Britney Spears. Le 6 janvier dernier, on apprenait qu'une galerie française située à Figeac dans le Lot allait accueillir la première exposition de la chanteuse qui s'est découvert une passion pour l'art. "Nous sommes ravis d’annoncer que nous allons ouvrir la première exposition solo de Britney Spears dans une galerie d’art contemporain le samedi 18 janvier 2020, de 18 heures à 21 heures", expliquait la galerie Sympa sur son compte Instagram.

En photo, on pouvait voir la toile peinte par Britney Spears et révélée à ses fans dans une vidéo postée sur Instagram en octobre 2017. Toile qui par ailleurs avait été vendue 10 000 dollars lors d'une soirée caritative organisée à Las Vegas pour récolter des fonds pour les secouristes et des victimes de la fusillade du 1er octobre, qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés. "Les fleurs sur ma peinture représentent un nouveau départ et c’est dans cet esprit que nous allons de l’avant, analysait la chanteuse de 35 ans. Tous les bénéfices de la vente iront au Vegas Cares Memorial Fund. J’apprécie par avance votre gentillesse et votre générosité", avait réagi la star durant la soirée.