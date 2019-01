Non, Céline Dion n'est pas en couple avec Pepe Muñoz : "Je suis célibataire, laissez-moi tranquille s'il vous plaît"

"C'est un gentleman, il me donne sa main pour sortir. Une photo est prise et c'est 'oh, il lui tient la main ! Est-ce qu'il est....?' Je suis sûre que c'est très stressant pour lui", poursuit-elle, louant le travail de Pepe Muñoz à ses côtés. Que ce soit en tant que danseur mais aussi en tant que styliste, partenaire d'entraînement au sport et membre de son équipe de production. Non, Céline Dion n'a pas oublié son défunt mari dans les bras d'un toy boy de 15 ans son cadet. "Les gens ont commencé à prendre des photos et à se demander 'mais qui est ce mec ? Et René ?'", a répété la chanteuse, demandant au public de "ne pas tout mélanger". "On peut mélanger les saucisses et la purée mais n'ajoutez pas du pudding collant. Une chose à la fois", s'amuse-t-elle dans une drôle de métaphore.