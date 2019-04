Non, Nolwenn Leroy n'est pas "gênée" quand elle raconte allaiter encore son fils de 21 mois

Sur Instagram le lendemain, elle est revenue sur le "contexte particulier" dans lequel elle a tenu ces propos. "Je me suis exprimée dans le cadre d'une émission qui se veut axée sur le thème de la santé et j'ai pensé que mon témoignage pouvait peut-être permettre de déculpabiliser les femmes qui souhaiteraient allaiter plus longtemps et que l'on montre systématiquement du doigt", a-t-elle écrit. Nolwenn Leroy souligne que "cette décision est avant tout et toutes choses un choix personnel, qui ne peut être discuté".