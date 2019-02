North, l'aînée de Kim Kardashian, décroche sa première couverture de magazine à 5 ans

Plus vite, plus haut, plus fort. La devise de la famille Kardashian emprunte beaucoup à celle des Jeux olympiques tant les limites semblent ne pas exister. A l'âge où la majorité des petites filles s'amusent avec du maquillage bon marché marketé pour elles, l'aînée de Kim Kardashian et Kanye West a été pomponnée par une équipe de professionnels pour sa première couverture de magazine en solo. À 5 ans seulement...





Bottines arc-en-ciel et trench orange, North West s'affiche en première page de Beauty Inc, l'édition beauté du prestigieux Women's Wear Daily, avec les yeux rehaussés d'un large trait de crayon orangé et ses longs cheveux - des rajouts peut-être ? - coiffés en couettes hautes. Sur d'autres photos, publiées par sa mère sur Instagram, elle porte un crop-top violet dévoilant son nombril.